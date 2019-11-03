رياضة | زيدان يفتح النار على التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يفتح النار على التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن غضبه في المؤتمر الصحفي عقب تعادل فريقه ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز من الحكم المباراة وأكد أنه حرم الفريق الملكي من ركلة جزاء واضحة.

تعرف على تصريحات مدرب ريال مدريد بعد المباراة

قال زيدان:" لا أحد يستطيع الرد على أي شيء. لقد حاولنا حتى النهاية، لدينا ركلة جزاء لقد اتخذ الحكم قراره وهذا كل شيء. لن يغير هذا أي شيء نحن نعرف ما حدث ورأيت لمسة اليد لكن عليك احترام القرار".

وأضاف زيدان:" لقد خسرنا نقطتين، الخصم في الشوط الثاني تسبب لنا أيضًا في مشكلة. قاتلوا لأجل هذه لدينا نقاط عديدة مفقودة إنه أفضل دوري في العالم والألعاب السهلة غير موجودة، نحن في أفضل دوري في العالم. أي نادي يضعك في مأزق. حتى الاندية الصغيرة أيضًا".

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وأردف مدرب ريال مدريد:"بيل وخاميس غادرا قبل نهاية اللقاء ، لكنها قاما بدعم الفريق قبل المباراة هذا هو الشيء المهم، المستوى العام كان جيداً ، لكننا اضعنا الكثير من الفرص المُحققة ، سابقى إيجابياً مع هذا الفريق، المباراة الماضية سجلنا خمسة أهداف ، ليس كل يوم سنحرز خمسة أهداف. نعلم أن خلق الفرص هو أهم شيء، الجميع يخفقون لكن علينا النهوض سريعاً ستكون هذه الليجا تنافسية و متكاملة للغاية، لم نتمكن من إضافة الفوز الثالث على التوالي. لقد جربنا ولكن يجب ان نحترم ما تقدمه الخصوم. إنها ليغا صعبة للغاية ومعقدة".

واختتم مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تصريحات في المؤتمر الصحفي قائلا:" ‏كورتوا يمر بفترة رائعة و اداء ثابت فيما يتعلق بالمنافسين ، فقد عرفنا نتائجهم ، لكننا نركز على أنفسنا. يجب أن نظل إيجابيين وأن نركز على مباراة الأربعاء القادم".

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد و ريال بيتيس

وتعادل نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 0 / 0 أمام نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليفشل في الصعود لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.