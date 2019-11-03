رياضة | موعد مباراة توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون مباراة قوية ببطولة الدوري الإنجليزى، عندما يحل فريق توتنهام ضيف ثقيل علي نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون.

موعد مباراة توتنهام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب جوديسون بارك مباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق توتنهام هوتسيبير المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة بينما إيفرتون يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، ويسعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسبن موقعهم بجدول الدوري الانجليزي.