رياضة | اليوم.. مباريات قوية للفيوم والمنيا والألومنيوم وشبان قنا في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مباريات قوية للفيوم والمنيا والألومنيوم وشبان قنا في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الأحد 5 مباريات مرتقبة في المجموعة الأولى للقسم الثاني،

ومن المقرر أن يشهد استاد بنى سويف صدام مرتفب، يجمع بين فريق بنى سويف المتصدر بقيادة حسن موسى برصيد 6 نقاط مع فريق المنيا صاحب المركز التاسع بقيادة سمير كمونه برصيد نقطة وحيدة، وشهدت الجولة الثانية