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محمد منير يقترب من إحياء حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب المطرب الكبير محمد منير من إحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، على أن يتم حسم هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، خاصة أن منير يحظى بشعبية جارفة داخل مصر وخارجها ورغبة المسئولين عن خروج حفل الافتتاح في أبهى صورة، كما كان الحال في بطولة أمم أفريقيا للكبار التي أقيمت في 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين ونالت إعجاب العالم.

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

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وأقيمت بطولة أمم أفريقيا السابقة في السنغال عام 2015، وتُوج بها منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بعد أن فاز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

 

وتضم المجموعة الأولى من هذه البطولة كلا من: مصر ومالى وغانا والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.

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