شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لتحطيم الأرقام القياسية أمام بطل سيشل ببرج العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً أفريقيا جديداً حينما يستضيف نظيره كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على استاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.

واستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى أور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة .

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم لكل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

على الجانب الآخر، سيحاول بطل سيشل حفظ ماء الوجه وتجنب فضيحة أخرى تشبه التى تلقاها من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا حينما خسر في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية ويتلقى رباعية من المصرى على أرضه ووسط جماهيره أنهت أماله فى الاستمرار بالكونفدرالية وبات على أعتاب الوداع الرسمى لدرجة دفعت مسئوليه لمناشدة مسئولى المصرى للعب مباراة العودة فى سيشل لولا رفض بطل مصر وإصراره على اللعب بين جماهيره.

ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الإمتاع الكروى بالعروض المتميزة والنتائج المبهرة، مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتجنب إهدار الفرص السهلة لتسجيل رقم قياسى يضاف لسجل إنجازات الفريق البورسعيدى بالكونفدرالية، لاسيما أن بطل سيشل سوف يسعى لتحسين صورته وتجنب هزيمة ساحقة.