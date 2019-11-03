شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تعديل عقد محمود علاء لغلق ملف عروض يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك على تأجيل تعديل عقد محمود علاء، مدافع الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعدما تلقى اللاعب عددا من العروض المُغرية للرحيل عن القلعة البيضاء فى وقت سابق، حيث أعلن مسئولو الأبيض أن محمود علاء سبق وأن تلقى عددا من العروض للرحيل عن الفريق فى الصيف الماضى، وهو ما تم رفضه، لحاجة الفريق لجهوده وعدم توافر البديل لتعويض رحيله، ليتم وعد اللاعب بتعديل قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

وجاء قرار مسئولى الزمالك بتأجيل تعديل عقد محمود علاء حتى يتم حسم مصير العروض التى تلقاها اللاعب للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المُقبل، لغلق هذا الملف نهائيًا، حيث أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالأبيض، أن اللاعبين أصبحوا يتلقون عروضًا مغرية الأمر الذى يجعل التفكير فى بيعهم لعدم القدرة على المساواة المالية مع هذه العروض، قائلاً: "هذا ما فعله بايرن ميونيخ مع الكولومبى خاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد بسبب راتبه الكبير"، مشددًا على أنه ليس ضروريًا زيادة رواتب اللاعبين كل فترة.