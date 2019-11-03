شكرا لقرائتكم "الكينج" يقترب من احياء حفل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب المطرب الكبير محمد منير من احياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 الي 22 نوفمبر الجاري المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 علي ان يتم حسم هذا الأمر خلال الساعات المقبلة خاصة أن منير يحظي بشعبية جارفة داخل مصر وخارجها ورغبة المسؤولين عن خروج حفل الافتتاح في ابهي صوره كما كان الحال في بطولة امم أفريقيا للكبار التي اقيمت في 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين ونالت اعجاب العالم.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.



وأقيمت بطولة أمم إفريقيا السابقة في السنغال عام 2015، وتُوج بها منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بعد أن فاز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

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وتضم المجموعة الأولى من هذه البطولة، كل من، مصر ومالي وغانا والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا.