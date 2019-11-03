شكرا لقرائتكم المصري يتربص ببطل سيشل وعينه على مجموعات الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً افريقيا جديداً حينما يستضيف نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على ستاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.

وإستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة .

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم لكل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

على الجانب الأخر ، سيحاول بطل سيشل حفظ ماء الوجه وتجنب فضيحة أخرى تشبه التى تلقاها من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا حينما خسر في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية ويتلقى رباعية من المصرى على أرضه ووسط جماهيره أنهت أماله فى الاستمرار بالكونفدرالية وبات على أعتاب الوداع الرسمى لدرجة دفعت مسئوليه لمناشدة مسئولى المصرى للعب مباراة العودة فى سيشل لولا رفض بطل مصر وإصراره على اللعب بين جماهيره.

ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الامتاع الكروى بالعروض المتميزة والنتائج المبهرة مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتجنب إهدار الفرص السهلة لتسجيل رقم قياسى يضاف لسجل إنجازات الفريق البورسعيدى بالكونفدرالية لاسيما أن بطل سيشل سوف يسعى لتحسين صورته وتجنب هزيمة ساحقة.