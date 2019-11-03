شكرا لقرائتكم "شناوى" الأهلى يتلقى عروضا من فرنسا وبلجيكا للاحتراف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أكثر من نادي أوروبي رغبته في ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد المستويات الجيدة التى قدمها الحارس الدولي مع الاهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية.

ورغم أن الشناوي أغلق باب العروض وأعلن تركيزه مع الاهلي خلال الفترة الماضية بعدما تلقي عدة عروض أوربية أبرزها من أندية فرنسية وبلجيكية وأخرى عربية أبرزها من النصر السعودي إلا أن الأيام الماضية شهدت تلقي الحارس الدولي تأكيدات من شركة تسويق إنجليزية أكدت له أن هناك عدة أندية أوربية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال ميركاتو الشتاء .

ولم يغلق الحارس الدولي الباب في وجه هذه العروض وتركه "مواربا" حيث طالب الشركة بإحضار عروض رسمية للنادي الأهلي من أجل مناقشتها وإتخاذ القرار الأنسب للنادي ، موضحاً أنه لن يُفكّر في أي عرض إلا إذا جاءه عرض رسمي وناقشه النادي ، مؤكداً أن كل تركيزه حالياً مع الفريق ومع المنتخب الأول خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات هامة محلياً وأفريقياً مع الأهلي والمنتخب.