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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية، يلتقي النادي المصري مع كوت دي أور بطل سيشيل اليوم في تمام الساعه 8 مساء بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباراة الذهاب بكأس الكونفدرالية ملحق دور الـ32.

المصري يلا شوت مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية، و حقق المصري الفوز في لقاء الذهاب بسيشل بفوز كبير 4/0، و يسعى لتحقيق الفوز إيابا ايضاً لتأكيد صعوده لدور المجموعات بالبطولة.

Advertisements المصري 3 يلا شوت مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية مشاهدة مباراة المصري و كوت دي أور اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية، وسجل أحمد ياسر الهدف الأول لفريق المصري في الدقيقة 7 بداية اللقاء، وأضاف محمود وادي الهدف الثاني في الدقيقة 14، وعزز النيجيرى أوستين أوموتو بالهف الثالث وأحمد جمعة الهدف الرابع قبل نهاية المباراة.

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