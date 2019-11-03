شكرا لقرائتكم العروض المُغرية تُعجل بتعديل عقد محمود علاء فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك على تأجيل تعديل عقد محمود علاء، مدافع الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض المُغرية للرحيل عن القلعة البيضاء فى وقت سابق، حيث أعلن مسئولى الأبيض أن محمود علاء سبق وأن تلقى عدد من العروض للرحيل عن الفريق فى الصيف الماضى، وهو ما تم رفضه، لحاجة الفريق لجهوده وعدم توافر البديل لتعويض رحيله، ليتم وعد اللاعب بتعديل قيمة عقده بما يتناسب مع ما يقدمه مع الفريق.

وجاء قرار مسئولو الزمالك بتأجيل تعديل عقد محمود علاء، حتى يتم حسم مصير العروض التى تلقاها اللاعب للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المُقبل، لغلق هذا الملف نهائيًا، حيث أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالأبيض، أن اللاعبون اصبحوا يتلقوا عروضًا مغرية الأمر الذى يجعل التفكير فى بيعهم لعدم القدرة على المساواة المالية مع هذه العروض، قائلاً: "هذا ما فعله بايرن ميونيخ مع الكولومبى خاميس رودريجيز عندما رفض تفعيل بند الشراء من ريال مدريد بسبب راتبه الكبير"، مشددًا على إنه ليس ضروريًا زيادة رواتب اللاعبين كل فترة.