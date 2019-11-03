شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يتدرب على استاد القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود منتخب مصر الأوليمبى للتدريب على استاد القاهرة الذي يستضيف مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد انتهاء معسكر الفراعنة بالعين السخنة بالسويس، وأيضا اعادة تجهيز أرضية الملعب للبطولة وحفل الافتتاح.

وضم شوقى غريب المدير الفنى 21 لاعباً لقائمة البطولة ، وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.