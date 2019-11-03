شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يتابع المنتخب الأولمبى بسبب دوليى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُتابع الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مباريات المنتخب الأولمبى الذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجارى، من أجل متابعة لاعبى الأبيض الدوليين المُنضمين لقائمة المنتخب الأولمبى حيث تضم القائمة كلا من: محمد صبحى ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد.

ويقيم الزمالك معسكرًا مغلقا حاليا، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر أستعدادا لخوض المنافسات المقبلة فى الدورى والبطولة الافريقية ، حيث يرتبط بعد ذلك بمواجهة إنبى ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى، كما يخوض مباراة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر الجارى.