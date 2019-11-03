شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الاحد 3 / 11 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى.

مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يانج أفريكانز، وتعد مشاركة بيراميدز هي الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف فى إجمالي مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32، ويلتقى بزيسكو يونايتد الزامبى، لينجح زيسكو فى الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج فى زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزانى دورى الأبطال الأفريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

يعد عبد الله السعيد نجم الأهلى السابق هو اللاعب الأبرز فى صفوف بيراميدز سواء لخبرته الطويلة فى المحافل الأفريقية أو لمستواه المتميز هذا الموسم، حيث يعتلى صدارة هدافى الدوري برصيد 5 أهداف واقترابه من دخول نادى المائة هدف محلياً كما أنه سجل فى شباك يانج أفريكانز بمباراة الذهاب هدفاً.

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على الجانب الآخر يعد اللاعب الأبرز في يانج أفريكانز هو باتريك سيبومانا والذي سجل 5 أهداف في الدوري التنزاني بالموسم الماضي، وهدفين بدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزاني المسابقة.

يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا.

فيما تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

ويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدءا من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظسف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق الذى يشارك لأول مرة فى البطولات الأفريقية، سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.