شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل للحديث عن مباراة مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم منتخب مصر الأوليمبى مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لشوقي غريب ورمضان صبحي قائد الفراعنة بناء على تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف. ويتحدث المدير الفنى عن مباراة المنتخب الأوليمبى أمام مالى يوم الجمعة فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. من ناحية أخرى، طلب عدد من نجوم الكرة المصرية زيارة معسكر القراعنة الصغار لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل وهو ما رحب يه الجهاز الفنى للقراعنة.

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