جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-11-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة البطولة هولندا – الولايات المتحدة الأمريكية 1:05 صباحًا بتوقيت مصر، 2:05 صباحًا بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا السنغال – اليابان 1:05 صباحًا بتوقيت مصر، 2:05 صباحًا بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا الكاميرون – إسبانيا 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا الأرجنتين – طاجيكستان 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم تحت 17 عامًا برولين أف سي الأوغندي – النصر الليبي 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية حسنية أكادير المغربي – جرين إيجليز الزامبي 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية نهضة بركان المغربي – فوسا جينيور الملغاشي 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية المصري البورسعيدي – كوت دور السيشيلي 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية بيراميدز المصري – يانج أفريكانز التنزاني 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية بارادو الجزائري – كمبالا سيتي الأوغندي 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية إياب دور الـ32 “مكرر” من الكونفدرالية كريستال بالاس – ليسترسيتي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون – توتنهام هوتسبير 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز فياريال – أثلتيك بلباو Advertisements 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني غرناطة – ريال سوسيداد 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الإسباني فيورنتينا – بارما 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي ميلان – لاتسيو 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي أوجسبورج – شالكه 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ10 من الدوري الألماني سانت إتيان – موناكو 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي بورتو – ديسبورتيفو أفيس 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 10 من الدوري البرتغالي بوكا جونيورز – آرسنال ساراندي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ12 من الدوري الأرجنتيني باوك سالونيكا – باناثينايكوس 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 9 من الدوري اليوناني الجيش الملكي – الدفاع الحسني الجديدي 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية الجولة الـ 6 من الدوري المغربي للمحترفين أولمبيك آسفي المغربي – الترجي التونسي 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) الاتحاد السكندري المصري – المحرق البحريني 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) جلاسكو رينجرز – هارتس 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية نصف نهائي كأس رابطة الأندية الاسكتلندية

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