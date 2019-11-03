رياضة | تعرف على التشكيل المتوقع للمصري البورسعيد أمام بطل سيشل

أستقر إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي على تشكيل الفريق لمواجهة فريق كوت دي أور بطل سيشل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز المصرى برباعية دون رد والتي اقيمت التى الماضى على استاد لينيتيه بسيشل.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – عمر كمال

خط الوسط: فريد شوقي- إيزي إيميكا – سعيدو سنبوري

وأمامهم الثنائي : إسلام عطية – حسن علي

خط الهجوم: الفلسطيني محمود وادي

وجاءت قائمة المصري كالتالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

وخاض الفريق مرانه الرئيسي عصر اليوم على استاد المصري ببورسعيد وركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق كوت دي أور ، واختتم المران بتقسيمة في ثلثي الملعب شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين الذين تنافسوا على نيل ثقة مديرهم الفني أملاً في الدخول للقائمة الأساسية لمباراة الأحد.