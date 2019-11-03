رياضة | توتنهام يسعي لضم حارس الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يسعي لضم حارس الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام يسعى إلى التعاقد مع حارس مرمى فريق أياكس أندريه أونانا من أجل خلافة الحارس الحالي هوجو لوريس.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن توتنهام يأمل في ضم أندريه أونانا من صفوف أياكس نهاية الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية، أن مسئولي توتنهام يدركون جيدًا أن الصيف المقبل ربما يكون الوقت المناسب لرحيل لوريس عن صفوف الفريق.

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وكان قد ظهر الحارس الكاميروني أداءً مميزًا مع أياكس وكان واحدًا من الفريق الذي فاز بالدوري الهولندي الموسم الماضي ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونوهت الصحيفة البريطانية، إلى أن إدارة أياكس قد توافق على بيع أونانا حال الحصول على عرض تتراوح قيمته المالية بين 30 و35 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن هوجو لوريس تعرض للكثير من الانتقادات من قِبل جماهير الديوك بسبب سوء أدائه هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة بخلع في المرفق ستبعده عن الملاعب حتى نهاية هذا العام على الأقل.