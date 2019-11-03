شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستطلع رأى فارياس فى وديات فترة التوقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد جهاز الكرة بنادى طلائع الجيش اجتماعاً ظهر اليوم الأحد لرسم خريطة المرحلة المقبلة فى ظل توقف الدورى، لاستطلاع رغبة الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس فى طبيعة المباريات الودية المنتظر إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

Advertisements

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.