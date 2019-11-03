طلائع الجيش يستطلع رأى فارياس فى وديات فترة التوقف...

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جدة - عمرو شويل يعقد جهاز الكرة بنادى طلائع الجيش اجتماعاً ظهر اليوم الأحد لرسم خريطة المرحلة المقبلة فى ظل توقف الدورى، لاستطلاع رغبة الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس فى طبيعة المباريات الودية المنتظر إقامتها لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.
ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.
ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.
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