عاشور الأدهم : الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ حياة لاعب وقام بطرده مجددا

قال الكابتن عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ حياة محمود شكري لاعب سيراميكا من الموت في مباراة النصر بالقسم الثاني.
وتابع "الأدهم" : سعيد حمزة ضربني بالبوكس ، وعندما كلمته بعد الماتش مردش عليا بقوله من تواضع لله رفعه سابني ومشي .
وأضاف : الحكم "سعيد حمزة" رفض نزول الطبيب رغم أن شكري ابتلع لسانه وكان على وشك الموت ,الحكم لم يكتف برفضه نزول الطبيب، بل إنه قرر طرده مرة أخرى .
وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن الحكم سعيد حمزة قال لزميله بالفريق طارق سامى، إن مباريات الدرجة الثانية "مقرفة"، و"أقول له إذا لم يكن يعجبك دورى القسم الثانى فعليك التحكيم فى الدورى الممتاز فقط".
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