قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، أن بداية 2020، ستشهد عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز. وتابع "الجنايني" خلال تصريحات صحفية، : سنعلن خلال فترة إقامة بطولة أفريقيا تحت 23 عام، عن خبر مهم يخص تطبيق تقنية حكم الفيديو , مشيراً إلى أن التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها . Advertisements مضيفا : بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدوري المصري بحضور جماهيري .

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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني: خبر سار عن تقنية الفيديو قريبا .. وعودة الجماهير للدوري بداية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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