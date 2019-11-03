شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاتحاد والمحرق البحرينى اليوم 3 / 11 / 2019 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى فى الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن مواجهات ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى ..

تقام مباراة العودة بين الاتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى 26 نوفمبر الجارى بالبحرين، ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج للمرة الاولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

تأهل زعيم الثغر لدور الستة عشر بالبطولة العربية بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل المحرق البحرينى بعد فوزه إيابا في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-صفر سجلهما تياغو دي برادو (49) - (79)، وكان فريق قسنطينة فاز ذهابا 3-1.

مشوار كرة القدم المصرية حافل بالإنجازات والألقاب الأفريقية والإقليمية، حيث يعد الأهلي واحدًا من أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم، كما أن الزمالك له صولات وجولات قارية لنجاحه في حصد العديد من بطولاتها، وبالطبع لم يخلُ تاريخهما من الفوز بالبطولة العربية.

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استطاع الأهلي التتويج بلقب البطولة العربية مرة وحيدة في موسم 1996، بالفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للمسابقة في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف ، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى ، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.

يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى ، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16 ، كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ومن جانبه طالب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر لاعبيه باحترام المنافس والعمل على خطف النقاط الثلاث لتسهيل مباراة العودة بالبحرين لضمان التأهل للدور التالى للبطولة ، اكتملت القوة الضاربة لـ الاتحاد السكندرى بعودة أحمد نبيل مانجا مدافع وسط الفريق من الإصابة التى ألمت به بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش لمدة 3 أيام.