شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تمنع الإسماعيلى من إقامة معسكر خارجى فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن الأزمة المالية التى يمر بها النادى منعت فريق الكرة من إقامة معسكر خارجى خلال فترة توقف الدوري الحالية، حيث لا تتوافر السيولة المادية الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار لاسيما فى ظل الأسعار المرتفعة للفنادق التى تستطيع استضافة مثل هذه المعسكرات سواء داخل مصر أو خارجها.

وكان الإسماعيلى قد واجه نفس الأزمة قبل انطلاق الموسم الحالى، حيث تراجع عن إقامة معسكر خارجى بكرواتيا وفضل استبداله بمعسكر لمدة 10 أيام بالاسكندرية توفيراً للنفقات.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس، وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.