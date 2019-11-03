شكرا لقرائتكم منتخب مصر الأوليمبي يعقد مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق بطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقيم منتخب مصر الأوليمبي مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة بالإضافة الي مؤتمر صحفي لشوقي غريب ورمضان صبحي قائد الفراعنة بناء علي تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف. وتحدث المدير الفنى عن مباراة المنتخب الأوليمبى أمام مالى يوم الجمعة فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة. من ناحية أخرى ، طلب عدد من نجوم الكرة المصرية زيارة معسكر القراعنة الصغار لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة الامم الأفريقية يوم الجمعة المقبل وهو مارحب يه الجهاز الفنى للقراعنة.

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