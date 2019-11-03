شكرا لقرائتكم الازمة المالية تمنع الدراويش من المعسكر الخارجي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن الازمة المالية التى يمر بها النادى منعت فريق الكرة من إقامة معسكر خارجى خلال فترة توقف الدوري الحالية حيث لاتتوافر السيولة المادية الكافية لإتخاذ مثل هذا القرار لاسيما فى ظل الاسعار المرتفعة للفنادق التى تستطيع إستضافة مثل هذه المعسكرات سواء داخل مصر أو خارجها .
وكان الاسماعيلى قد واجه نفس الازمة قبل إنطلاق الموسم الحالى حيث تراجع عن إقامة معسكر خارجى بكرواتيا وفضل استبداله بمعسكر لمدة 10 أيام بالاسكندرية توفيراً للنفقات.
وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
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