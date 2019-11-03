شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة المصرى وكوت دى أور اليوم الاحد 3 / 11 / 2019 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً أفريقيا جديداً حينما يستضيف نظيره كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن مباراة المصرى البورسعيدى وبطل سيشل .

استهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2.

على الجانب الآخر تلقى كوت دي أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

Advertisements

حقق المصرى البورسعيدى فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة، وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم لكل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة.

عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الامتاع الكروى بالعروض المتميزة والنتائج المبهرة مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتجنب إهدار الفرص السهلة لتسجيل رقم قياسى يضاف لسجل إنجازات الفريق البورسعيدى بالكونفدرالية لاسيما أن بطل سيشل سوف يسعى لتحسين صورته وتجنب هزيمة ساحقة.