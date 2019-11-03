شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات فى افتتاحية الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الثالثة عصر اليوم مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ب5 مواجهات قوية نظرا لتقارب المستوى الفنى، ورغبة جميع الفرق فى حصد أكبر عدد من النقاط فى الدور الأول قبل لقاءات الدور الثانى الذى سيشهد صراعا من نوع خاص على النقطة بعد قرار اتحاد الكرة بهبوط خمس فرق من أصل 12 فريقا من كل مجموعة لتطبيق دورى المحترفين فى العام المقبل .

فعلى ملعبه يستضيف بنى سويف المتصدر برصيد 6 نقاط بقيادة حسن موسى نظيره المنيا المتعثر بقيادة سمير كمونة، فى قمة مباريات الجولة نظرا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير فى القسم الثانى .

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بنى سويف الباحث عن الابتعاد بالصدارة أكثر وأكثر يرغب فى حصد الثلاث نقاط وتأمين موقفه مبكرا بعد الفوز الأخير الذى حققه على سوهاج خارج ملعبه بهدف مقابل لا شىء أحرزه هدافه كريم أشرف، بينما يسعى أبناء المنيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية ولو الخروج بنقطة التعادل حتى لا يبتعدوا عن سباق المنافسة على الصعود مبكرا، خاصة أن مجلس الإدارة لبى جميع طلبات المدير الفنى إلا أن النتائج مازالت غير مرضية بعد التعادل فى الجولة الأولى على ملعبهم أمام سوهاج سلبيا ، بينما جاءت الخسارة فى الجولة الثانية خارج الملعب أمام الألومنيوم بهدف مقابل لا شىء .

فى الوقت نفسه يستضيف بترول أسيوط صاحب 3 نقاط بقيادة محمد عبد السميع فريق سوهاج بقيادة نبيل محمود ويسعى الأخير إلى اقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة الأخيرة من بنتى سويف على ملعبه بهدف وتجمد رصيده عند نقطة وحيدة ، بينما يستضيف الفيوم على ملعب الأسيوطى فريق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق المنتشى بالفوز الأخير ديروط بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى 4 نقاط وأصبح أحد المنافسين على الصعود بالرغم من أنه صاعد حديثا من القسم الثالث للثانى .

فى الوقت يلتقى ديروط تحت القيادة الفنية الجديدة لحمادة رسلان الذى تم التعاقد معه خلفا لمحمد يوسف مع طهطا بقيادة بركات إبراهيم ويرغب الطرفان فى تحقيق أول ثلاث نقاط لهما فى المجموعة ، كما يلتقى الإعلاميين على ملعبه بمدينة 6 أكتوبر مع شبان قنا الذى حقق فوزا غاليا فى الجولة الماضبة على بترول أسبوط ، بينما يستضيف تليفونات بنى فريق الألومنيوم غدا الإثنين .