رياضة | موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني بالبطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل مساء اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندرى نظيره المحرق البحرينى، وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة آلاف مشجع، ضمن منافسات ذهاب دور الت16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية".

موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني :

تنطلق المواجهة المرتقبة بين سيد البلد والمحرق البحريني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المنامة، عاصمة البحرين، والتاسعه أيضاً بتوقيت مكه المكرمة.

ملعب مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني :

استاد برج العرب بالإسكندرية يستضيف مواجهة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني، وسط حضور جماهيري كبير من أنصار سيد البلد.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة العودة بين الفريقين، فى 26 من نوفمبر الجارى بالبحرين.

وكان قد حسم الإتحاد وصوله لدور الستة عشر بالبطولة العربية "كأس محمد السادس"، بعدما تفوق على العربى الكويتى بنتيجة 3 – 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيما وصل المحرق المحرق البحرينى لنفس الدور، عقب فوزه في المنامة على شباب قسنطينة الجزائرى بنتيجة 2-0، ةكانت إنتهت مباراة الذهاب بثلاثية لهدف لصالح الفريق الجزائري، ليستفيد فريق المحرق، بقاعدة إحتساب الهدف بهدفين خارج الديار، ويتأهل لملاقاة الإتحاد.

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ويتطلع مشجعي الفريق السكندري لحسم لقب هذه البطولة، عقب الاداء المميز الذي قدمه سيد البلد في منافسات البطولة حتي الان، حيث يأمل المشجعين إعتلاء منصات التوويج عربياً عقب فشل الفريق في تحقيق أي ألقاب محلياً وسط سيطرة الأهلي والزمالك علي الكرة المصرية.

ويعتمد سيد البلد على الصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر، خلال مواجهات البطولة ومواجهات الفريق في بطولة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى.

بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى .

فيما تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16 .

القناة الناقلة لمواجهة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني في البطولة العربية: وتنقل مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.

يذكر أن النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.