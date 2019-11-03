رياضة | ريال مدريد يستقر على رحيل ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستقر على رحيل ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الصحافة الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني إستقر على مصير الثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز، خلال فترة فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة “ماركا” ، أن ريال مدريد قرر إعارة إبراهيم دياز في يناير المقبل بسبب عدم مشاركته في الموسم الجاري لوجود أكثر من اسم في مركزه الجناح الأيمن بالإضافة إلى تألق الشاب رودريجو جوس في الفترة الأخيرة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قرر أيضًا بيع ماريانو دياز في يناير المقبل لأنه ليس له دور في تشكيلة الفريق بالموسم الجاري في ظل وجود كريم بنزيما ولوكا يوفيتش.

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وأوضجت الصحيفة أن إبراهيم وماريانو رفضا الرحيل عن ريال مدريد في الصيف الماضي بسبب رغبتهما في إثبات قدراتهما مع الفريق هذا الموسم.

ويملك دياز عدة عروض من فرق الدوري الإسباني للرحيل على سبيل الإعارة عن ريال مدريد في يناير المقبل، بينما ماريانو قد ينتقل لصفوف إشبيلية أو مارسيليا.

وغاب إبراهيم دياز وماريانو عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس مساء أمس في الجولة الثانية عشر من الليجا.

الجدير بالذكر أن إبراهيم دياز لم يستطع أخذ فرصة للمشاركة مع ريال مدريد في الموسم الجاري بسبب إصابته ووجود منافسة كبيرة في هجوم المرينجي على الرغم من أنه كان من أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان في الموسم الماضي.