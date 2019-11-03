رياضة | موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 3/11/2019 في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد 3/11/2019 في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية مباراة سهلة للنادي المصري مع نظيره كوت دى اور من سيشل، ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية مكرر، ويسعي النادي المصري ومدربه إيهاب جلال لتجربة بعض العناصر خلال اللقاء.

موعد مباراة المصري و كوت دى اور بالكونفدرالية الإفريقية يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة المصري وكوت دى اور بطل سيشل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وكوت دى اور بالكونفدرالية الإفريقية Advertisements يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة المصري وكوت دى اور بطل سيشل في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عصراً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.

ويتكون الطاقم التحكيمي لمباراة المصري وكوت دى اور من : بوريما سانوجو، حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو، مساعدًا أول وايسيبيري ياميجو، مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو، حكمًا رابعًا.