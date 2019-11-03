رياضة | موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3/11/2029 في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3/11/2029 في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، بإياب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية وتقام مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز وتذاع مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، عبر مجموعة قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.