رياضة | المصائب لا تأتى فرادى.. الأشعة تثبت إصابة نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لا تأتى فرادى.. الأشعة تثبت إصابة نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن تعرض لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني الى إصابة قوية خلال مباراة الفريق الكتالوني اليوم أمام ليفانتي والتي أنتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشار برنامج التشيرنغيتو المتخصص في الكرة الإسبانية : أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض لويس سواريز إصابة في قدمه اليمنى وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه .

وشهدت الجولة الحالية سقوط للفريق أمام ليفانتي بثلاثية في مفاجأة كبيرة، وفي المقابل تعادل فريق ريال مدريد مع ريال بيتيس بدون أهداف لحل في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف وبنفس عدد النقاط حيث يمتلك الفريقيان 22 نقطة ، ويأتي خلفهم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 نقطة.