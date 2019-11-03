رياضة | تعليق ناري من مصطفي يونس على توقف الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مصطفي يونس على توقف الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مصطفى يونس نجم النادي الأهلي الأسبق، علي قرارات توقف الدوري الأخيرة، والتي أعلنها الإتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام .

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية، الأهلي الأكثر تضررًا من توقف الدوري، ولو كان واجه الزمالك لفاز بثلاثة أو أربعة أهداف، ووقتها سيكون الموسم انتهى.

وتابع يونس: "الزمالك سيعود بعد التوقف أفضل مما كان عليه، خاصة بعد تخلص الفريق من الإجهاد وعودة المصابين".

وإختتم يونس حديثه، أن أفضل شئ للفرق المشاركة في المباريات وليس التوقفات الطويلة التي تؤثر سلبًا في مستوى اللاعبين.