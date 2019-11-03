شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات تتعقد.. العالمي يقترب من الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل النصر انتفاضته محليا مهددا صدارة خصمه الهلال، بفوزه العريض على مضيفه أبها (4 ـ 0)، في المرحلة التاسعة من دوري المحترفين، ليصل للنقطة 17 في المركز الثاني مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، فيما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة في المركز التاسع.

ولم يجد العالمي صعوبة في حسم النتيجة مبكرا، حيث تقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله، قبل أن يسجل يحيى الشهري الهدف الثاني، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عاد حمد الله ليسجل الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء، منهيا الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل أفضليته المطلقة ويضيف نور الدين إمرابط الهدف الرابع.

وفي مواجهة ثانية، فاز التعاون على ضيفه الشباب بنتيجة (3 ـ 1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن ذات الجولة.

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سجل للتعاون هيلدون أوجوستو (من ركلة جزاء)، عبدالمجيد السواط، تاوامبا، فيما أحرز هدف الشباب الوحيد اسبيريا.

ورفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة من 8 مباريات حيث تتبقى له مباراة مؤجلة مع جاره الرائد، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة رابعا.

وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى في معظم فتراتها وكان التعاون الأفضل نسبيا بفضل تحركات تاوامبا ومعه عبد المجيد السواط قبل أن يخرج في الدقيقة 85 بسبب إصابة عضلية، فضلا عن تألق الحارس كاسيو في الذود عن مرماه.

وحاول اسبيريا ومعه المهاجم الشاب عبدالله الحمدان تهديد مرمى التعاون، لكن كاسيو كان لكل المحاولات بالمرصاد.

وتألق تاوامبا بإحراز الهدف التعاوني الثالث بكرة رائعة ترشحه ليكون هدف الجولة، عندما أسقط الكرة خلف الحارس الشبابي فاروق بن مصطفى.