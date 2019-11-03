شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للجولة الأولى من سباق السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت يوم الجمعة الماضي فعاليات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا «رولنج دراج» بمشاركة أكثر من 95 سيارة ودراجة نارية مقسمة إلى 10 فئات، وذلك وسط حضور جمهور غفير من محبي وعشاق رياضة «الدراج» على مضمار السرعة بميدان ديراب في العاصمة الرياض، حيث توج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة وأثمن على جهود المشاركين وإبراز مواهبهم، وذكر عقب التتويج في تصريحه للوسائل الإعلامية قائلاً: «بطولة السعودية تويوتا «رولنج دراج» واحدة من أهم السباقات الأكثر شعبية التي تتمتع بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم، لذا حرص الاتحاد على تنظيمها لإعطاء الفرصة لمحبي وعشاق هذه المسابقة لإبراز مواهبهم بالقيادة، كما أننا نعمل على تقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونوا أبطالاً محترفين في المستقبل»، وختم كلامه بالشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها المتواصل لأنشطة الاتحاد وكذلك للجهات الراعية التي تساهم أيضا بتطوير رياضة السيارات.

انطلقت الجولة الأولى يوم الخميس بالفحص الفني لتصنيف السيارات المشاركة والتأكيد على ملاءمتها للأنظمة والقوانين الخاصة بسباقات «رولنج دراج» وذلك حسب الفئات التي وضعتها اللجنة الفنية المتعلقة بحجم وقوة المحرك، نظام التعليق، أجهزة الأمان والسلامة، ومقاس الإطارات، تلتها مرحلة تجريبية حرة وقرعة لاختيار كل متسابق مع منافسه المباشر ومن ثم التصنيفات النهائية العامة.

هذا وكانت مثيرة وقوية بين المتسابقين في جميع الفئات التي اشتد الصراع بها، ففي فئة المفتوح حقق المركز الأول المتسابق نايف عبدالله العيساوي، الذي استعرض مهارته بقيادة سيارة من أقوى سيارات فئة «الدراج» أثارت حماس وإعجاب الجميع في تجاوز خط السباق وطوله 400 متر، أما في فئة 6 سلندر سوبر ستوك حقق المتسابق محمد عبدالمجيد الريدي المركز الأول، وعبدالرحمن العوجان في فئة 8 سلندر ستوك (بابين)، وعبدالعزيز سعود بن سبيت في فئة 8 سلندر ستوك (أربعة أبواب)، وتميم العسيف في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين) وعبدالعزيز المعجل في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (أربعة أبواب)، وأدهم العجمي في فئة التنفس الطبيعي لجميع الجيوب والبيك أب 6 سلندر بدون شواحن، ومحمد عبدالرحمن الجوخيدب في فئة الجيب والبيك أب شواحن باب واحد وبابين معدل، وعبدالله خوجة في فئة 4 سلندر سوبر ستوك، أما في فئة الدراجات النارية ستوك فحصل المتسابق طه شاخور الشاخوري على المركز الأول.