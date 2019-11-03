شكرا لقرائتكم خبر عن أوراوا الياباني.. موسم محلي كارثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يعاني فريق أوراوا الياباني، خصم فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، من خطر الهبوط في الدوري المحلي بعد أن تعرض لهزيمته الـ13 الموسم الحالي، التي جعلته يتراجع للمركز العاشر برصيد 36 نقطة ومتقدماً بفارق مباراة عن باقي المنافسين، حيث خاض 31 لقاء، في مقابل خوض باقي الفريق 30 مباراة، ولم ينجح أوراوا في الفوز بالدوري المحلي في آخر 5 مباريات إلا بلقاء وحيد، وتعرض لخسارتين وتعادل مثلهما، وسجل الفريق 31 هدفاً كرابع أضعف دفاع في الدوري، بينما اهتزت شباكه 44 مرة كسادس أسوأ دفاع في الدوري.

وخسر الفريق الياباني آخر لقاء خاضه ظهر الجمعة الماضية ضد المتصدر كاشيما بهدف وحيد جاء في الدقيقة 72، إذ حرص مدرب الفريق تسويوشي أوتسوكي على إراحة 5 عناصر أساسية، بينما حرص على إشراك الحارس البديل فوكاشيما الذي سيخوض النهائي بديلاً للموقوف نيشكاوا، إذ قدم عطاء جيداً رغم بعده عن أجواء المباريات وحصل على ثاني أعلى تقييم في الشوط الأول الذي تصدى فيه لهجمات خطيرة.

وينتظر أوراوا لقاء مهما بعد غد (الثلاثاء) أمام كاواساكي في الدوري المحلي قبل التوجه للعاصمة الرياض لمقابلة الزعيم (السبت) القادم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وعلى الرغم من وصول أوراوا لنهائي الآسيوي للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات والثالثة في آخر 13 عاماً حقق خلالها اللقب مرتين؛ أي نسبة نجاحه في النهائي 100%، إلا أنه غادر جميع البطولات المحلية في اليابان الموسم الحالي، بخروجه من كأس الدوري الياباني وكأس الإمبرطور. وكان أوراوا قد أقصى أولسان الكوري ثم شنغهاي الصيني قبل أن يتأهل للنهائي من بوابة غوانزو الصيني، وحقق خلال الأدوار الإقصائية 3 انتصارات مقابل تعادلين، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل الفريق في الأدوار الإقصائية 11 هدفاً، بينما اهتزت شباكه 6 مرات، وخرج بشباك نظيفة 3 مرات.