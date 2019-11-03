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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز اليوم الاحد 3-11-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 فى الكونفدرالية حيث يلتقى فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية،علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

يلاشوت مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز



يلاشوت مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز حيث تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اون لاين



مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اون لاين وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه .

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كوره اون لاين مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز



كوره اون لاين مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز حيث فاز فريق يانج أفريكانز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف .

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر



مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر حيث يعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز



مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الذى واجه ظروف صعبة قبل المباراة بتعرض نجله لحادث مروع فى لندن واضراره للسفر للإطمنئان عليه ، لحسم التأهل مبكراً أمام بطل تنزانيا خوفاً من الدخول فى حسبة برما لو سجل الفريق التنزانى مبكراً ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل توقف الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.