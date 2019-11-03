شكرا لقرائتكم مدرب طلائع الجيش يحرم عمرو جمال من العودة للتدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش عن أولى تدريبات فريقه اليوم وذلك بسبب رغبة الجهاز الطبى فى منع اللاعب من الانخراط فى التدريبات الجماعية قبل تعافيه من الاصابة بشكل كامل .

ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية ، حيث فضل اللاعب مواصلة برنامجه التأهيلى دون الحصول على راحة للإنضمام للتدريبات الجماعية بأسرع وقت .

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ويستأنف فى تمام الخامسة عصر اليوم الاحد فريق طلائع الجيش تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام ومن المقرر أن يقود البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق المران بعد عودته مساء الخميس من البرازيل بعد نهاية إجازته ، ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.