شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يفتح ملف الاستعداد لتماسيح النيل بحضور فارياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فى تمام الخامسة عصر اليوم الأحد فريق طلائع الجيش تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يقود البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى للفريق المران بعد عودته مساء الخميس من البرازيل بعد نهاية إجازته.

ويستعد الطلائع لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر الجارى.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.