شكرا لقرائتكم عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة ضربني بالبونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الأدهم في تصريحات تلفزيونية: "سعيد حمزة ضربني بالبونيه، وأما بكلمه بعد الماتش مردش عليا بقوله من تواضع لله رفعه سابني ومشي".

وواصل: "سعيد حمزة لم يكن موفقًا تمامًا، وقال لطارق سامي مساك فريقنا الدرجة الثانية «مؤرفة»، وأقول له إذا لم يكن يعجبك دوري القسم الثاني فعليك التحكيم في الدوري الممتاز فقط".

ونفى الأدهم أن يكون لاعبي سيراميكا افتعلوا أزمات مع الحكم خاصة وأن الفريق كان متقدمًا في النتيجة وبالتالي لا يوجد مبرر لحدوث أي أزمة من جانبهم.