شكرا لقرائتكم زيزو : المصارع "كورنر" سبب احتفالى الشهير مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك السبب وراء طريقه احتفاله عقب كل هدف يسجله مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، حيث يقوم بالمشي بطريقة مميزة بشكل كبير.

اضاف زيزو خلال حواره في برنامج أون سبورت مساء الأحد، أنه يحتفل مثل مصارع شهير اسمه "كونر"، حيث إنه يعشقه بشكل كبير للغاية.

جدير بالذكر أن حسام البدري المديرالفني لمنتخب مصر قد استدعى أحمد سيد زيزو لصفوف المنتخب استعداداً لمواجهتي كينيا وجزرالقمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.