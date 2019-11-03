شكرا لقرائتكم فايلر يُريح كتيبة الأهلى بالإمارات ويطمئن على ثلاثى المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للاهلى بقيادة رينيه فايلر اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الأحد، حيث سيكتفي اللاعبين بأداء بعض التدريبات في "صالة الجيمانيزيوم" بمقر إقامة الفريق بدبي على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الاثنين المقبل خلال معسكره المغلق الذي يقام حاليا في الإمارات والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل .

ويؤدي الأهلي مرانه على فترة واحدة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والذي يبحث عن تحقيق أقصى استفادة من خلال تجمع اللاعبين في المعسكر الخارجي ، وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ومنح سيد عبد الحفيظ لاعبو الفريق حرية القيام بجولة حرة اليوم داخل مدينة دبي، على هامش المعسكر.

Advertisements

فيما أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثي المنتخب الاولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، للإطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه التي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، وقال مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأولمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر .

وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في تأهل المنتخب الأولمبي إلى الاولمبياد والتي تعد الحدث الأهم للجيل الحالي والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين والذي يمثلون القوام الأساسي مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.