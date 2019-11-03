شكرا لقرائتكم محمد بسام حارس الطلائع عن انضمامه للمنتخب: ليست مفاجأة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على انضمامه لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث قال إن هذا الأمر لا يعتبر بمثابة مفاجأة بالنسبه له.

أضاف بسام خلال حواره في برنامج أون سبورت مساء الأحد، أنه دائماً ما كان لديه طموح وأمل كبير في الانضمام للمنتخب باستمرار، بل كان يجتهد ويقدم كل ما لديه حتى تحقق الأمر ووصل لما يريد.

جدير بالذكر أن حسام البدري المديرالفني لمنتخب مصر قد استدعى محمد بسام حارس طلائع الجيش لصفوف المنتخب استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، بعد تألقه بشكل كبير مع طلائع الجيش خلال الفترة الأخيرة.