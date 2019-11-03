شكرا لقرائتكم عاشور الأدهم: أكوتي منساه سبب رحيلي عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الأدهم في تصريحات تلفزيونية: "كان من الصعب المشاركة مع الأهلي في ظل وجود لاعبين كبار مثل محمد شوقي وحسن مصطفى وأكوتي منساه".
وتابع: "المصري وقتها تفاوض مع الأهلي ونجح في إنهاء الصفقة، وانتقلت للمصري وقضيت فترة رائعة في مسيرتي".
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