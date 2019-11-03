شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو عن تألقه مع الزمالك: "حاولت ابص لنفسي شوية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك على تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، بإنه دائماً يحاول الالتزام بتعليمات المدرب سواء كانت دفاعية أو هجومية طالما أنها تصب في مصلحة الفريق.

أوضح زيزو خلال حواره في برنامج أون سبورت مساء الأحد، أن كريستيان جروس المدرب السابق للفريق الأبيض في الموسم الماضي كان يطلب منه التركيز بشكل أكبر على الجانب الدفاعي وعدم التوغل هجومياً بشكل كبير، بينما في الموسم الحالي فأن الأمر اختلف تماماً مع ميتشو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض حيث أصبح لديه الفرصة للاهتمام بالجانب الهجومي، مضيفاً "حاولت كمان أبص لنفسي شوية".

جدير بالذكر أن حسام البدري المديرالفني لمنتخب مصر قد استدعى أحمد سيد زيزو لصفوف المنتخب استعداداً لموجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، بعد تألقه بشكل لافت للنظر مع الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة.