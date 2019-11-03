شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: الأهلي كان سيهزم الزمالك بالأربعة لولا التأجيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن الأهلي الأكثر تضررًا من توقف الدوري، ولو كان واجه الزمالك لفاز بثلاثة أو أربعة أهداف، ووقتها سيكون الموسم انتهى.

قال يونس في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيعود بعد التوقف أفضل مما كان عليه، خاصة بعد تخلص الفريق من الإجهاد وعودة المصابين".

وواصل أن أفضل شئ للفرق المشاركة في المباريات وليس التوقفات الطويلة التي تؤثر سلبًا في مستوى اللاعبين.