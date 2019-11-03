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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم الاحد 3-11-2019 فى الكونفدرالية



مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم الاحد 3-11-2019 فى الكونفدرالية حيث يخوض الفريق البورسعيدى اختباراً افريقيا جديداً حينما يستضيف نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثالثة عصر اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على ستاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.

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يلا شوت مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور وإستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.

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كوره اون لاين مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور حيث حطم المصرى رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة .

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مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور اون لاين



مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور اون لاين وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة المصرى وكوت دى اور اليوم لكل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعا.

مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور بث مباشر



مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور بث مباشر حيث على الجانب الأخر ، سيحاول بطل سيشل حفظ ماء الوجه وتجنب فضيحة أخرى تشبه التى تلقاها من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا حينما خسر في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية ويتلقى رباعية من المصرى على أرضه ووسط جماهيره أنهت أماله فى الاستمرار بالكونفدرالية وبات على أعتاب الوداع الرسمى لدرجة دفعت مسئوليه لمناشدة مسئولى المصرى للعب مباراة العودة فى سيشل لولا رفض بطل مصر وإصراره على اللعب بين جماهيره.

مشاهدة مباراة المصرى ضد وكوت دى اور



مشاهدة مباراة المصرى ضد وكوت دى اور ومن جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الامتاع الكروى بالعروض المتميزة والنتائج المبهرة مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتجنب إهدار الفرص السهلة لتسجيل رقم قياسى يضاف لسجل إنجازات الفريق البورسعيدى بالكونفدرالية لاسيما أن بطل سيشل سوف يسعى لتحسين صورته وتجنب هزيمة ساحقة.