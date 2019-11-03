يوفنتوس يحافظ على الصدارة وإنتر يتخطى بولونيا









اسماء السيد - حافظ يوفنتوس على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على جاره تورينو بهدف ماتياس دي ليخت في الشوط الثاني في مباراة قمة المدينة اليوم السبت.

ووضع المدافع الهولندي البالغ عمره 20 عاما الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني المتواضع.

وهز بريمر الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لتورينو لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.

ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 29 نقطة من 11 مباراة متقدما بنقطة على إنتر ميلان الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بولونيا في وقت سابق من اليوم.

هدفان متأخران من لوكاكو يمنحان إنتر الفوز في بولونيا الغاضب

أحرز روميلو لوكاكو هدفين في آخر 15 دقيقة ثانيهما من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقلب إنتر ميلان تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ويواصل الضغط على يوفنتوس.

وحسم اللاعب البلجيكي الفوز بهدفه التاسع هذا الموسم بعدما سقط لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء عقب تدخل من ريتشاردو أورسوليني.

ورغم أن القرار بدا صحيحا شعر بولونيا بالغضب بعدما تجاهل الحكم مطالبه بالحصول على ركلة جزاء في الهجمة السابقة وانتهت المباراة وسط احتجاجات عارمة من صاحب الأرض وجماهيره التي أطلقت صيحات الاستهجان.

وسينهي إنتر، الذي يملك 28 نقطة من 11 مباراة، الجولة في الصدارة لو فشل يوفنتوس، الذي يتأخر عنه بنقطتين، في الفوز على جاره تورينو من وقت لاحق من اليوم.

وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر "رد فعل الفريق كان رائعا. استقبلنا هدفا كان يمكن أن يحطمنا لكن اللاعبين أظهروا قوتهم المعنوية.

"كنا نجتهد وما يجعلني سعيدا هو العمل من مجموعة من اللاعبين الطموحين والذين يتعاملون بجدية. اليوم من شاركوا قدموا أداء جيدا للغاية وكلهم يملكون الروح التي تساعد على عدم الاستسلام في المحن وهذا أهم شيء".

وألغى الحكم هدفين لإنتر في الشوط الأول أحدهما بسبب تسلل مارتينيز والآخر لخروج الكرة من الملعب قبل أن يمررها فالنتينو لازارو، في ظهوره الأول في التشكيلة الأساسية منذ انتقاله قادما من هيرتا برلين، إلى لوكاكو ليضعها في المرمى.

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ولم يفز بولونيا على ملعبه على إنتر في 14 مباراة منذ 2002 وبدا أنه سيضع حدا لذلك عندما منحه روبرتو سوريانو تقدما مفاجئا بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 59.

وأهدر لوكاكو فرصة إدراك التعادل بعدما فشل في الوصول إلى تمريرة لازارو العرضية لكنه عوض ذلك قبل ربع ساعة من النهاية إذ تابع الكرة المرتدة من الحارس أوكاش سكوربسكي الذي تصدى لتسديدة ميلان شكرينيار.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبولونيا عقب سقوط رودريجو بالاسيو وفي الهجمة التالية تدخل أورسوليني ضد مارتينيز ليحتسبها ركلة جزاء نفذها لوكاكو بنجاح.

ركلة جزاء من فيرتو تمنح روما الفوز على نابولي

تلقت آمال نابولي في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم ضربة أخرى اليوم السبت عندما خسر 2-1 أمام روما الذي اضاع ركلة جزاء وسجل من أخرى.

وتركت الهزيمة نابولي برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، متراجعا بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس المتصدر الذي سيلعب خارج ملعبه أمام جاره تورينو في وقت لاحق اليوم السبت.

ووضع نيكولو زانيولو فريقه روما في المقدمة في الدقيقة 19 وأضاع فرصة لتعزيز تقدمه بعد تصدي اليكس ميريت لركلة جزاء من الكسندر كولاروف بعدها بدقائق.

ونال روما ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 55 وسجل جوردان فيرتو. وسجل أركاديوش ميليك هدفا لنابولي في الدقيقة 72 لكن هذا لم يكن كافيا لمنع روما من تحقيق ثالث انتصار له على التوالي في الدوري ما تركه في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

ملخص مباراة يوفنتوس وتورينو:

ملخص مباراة إنتر وبولونيا:

ملخص مباراة روما ونابولي:

ملخص مباراة روما ونابولي: