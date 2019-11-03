هدف ديباي المتأخر يمنح ليون الفوز على تولوز









اسماء السيد - منح هدف في اللحظات الأخيرة عبر ممفيس ديباي فريقه أولمبيك ليون الفوز 3-2 على مستضيفه تولوز في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وأدرك ليون التعادل مرتين حيث سجل ديباي وموسى ديمبلي هدفين ليدركا التعادل للضيوف بعد هدفين من يايا سانوجو والحارس أنطوني لوبيز بالخطأ في مرماه.

وأحرز ديباي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة من 12 مباراة في المركز الثامن.

وحصد ليون بقيادة مدربه الجديد رودي جارسيا سبع نقاط في ثلاث مباريات بالدوري.

وفاز أنجيه 1-صفر على ضيفه ستراسبورج بفضل ركلة جزاء من ستيفان باهوكن ليرتفع رصيد الفريق إلى 20 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق سبع نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي خسر 2-1 أمام ديجون المتعثر أمس الجمعة.

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وأهدر ليل فرصة احتلال المركز الثاني بخسارته 2-1 أمام أولمبيك مرسيليا الذي تقدم للمركز الرابع برصيد 19 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليل صاحب المركز الخامس.

وفي تولوز وضع سانوجو أصحاب الأرض في المقدمة بعد ربع ساعة من البداية بتسديدة مباشرة من مدى قريب لكن المهاجم الهولندي ديباي أدرك التعادل بعد 11 دقيقة بتسديدة منخفضة.

وتقدم أصحاب الأرض مرة اخرى قبل مرور ساعة من البداية عندما وضع لوبيز تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة في كتفه.

وأدرك ديمبلي التعادل بعدما استغل تمريرة عرضية من جيف رين-أديليد.

وفي الوقت الذي بدا فيه أن ليون لن ينتصر خارج أرضه للمباراة الخامسة على التوالي منحه ديباي الثلاث نقاط كاملة بتسديدة منخفضة اخرى.

ملخص مباراة ليون وتولوز: