شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة ضربنى بالبوكس..وقال لزميلى الدرجة الثانية "مُقرف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة اعتدى عليه بالضرب خلال مباراة فريقه مع النصر في دورى القسم الثاني.
قال الأدهم فى تصريحات تلفزيونية: "سعيد حمزة ضربني بالبوكس ، وعندما كلمته بعد الماتش مردش عليا بقوله من تواضع لله رفعه سابني ومشي" ، مضيفا أن "سعيد حمزة لم يكن موفقًا تمامًا فى هذا اللقاء.
وأشار نجم الزمالك الأسبق أن سعيد حمزة قال لزميله بالفريق طارق سامي الدرجة الثانية «مقرفة»، وأقول له إذا لم يكن يعجبك دورى القسم الثانى فعليك التحكيم فى الدورى الممتاز فقط".
ونفى الأدهم أن يكون لاعبو سيراميكا افتعلوا أزمات مع الحكم، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا في النتيجة وبالتالى لا يوجد مبرر لحدوث أي أزمة من جانبهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة ضربنى بالبوكس..وقال لزميلى الدرجة الثانية "مُقرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.