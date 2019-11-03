شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور الأدهم: الحكم سعيد حمزة ضربنى بالبوكس..وقال لزميلى الدرجة الثانية "مُقرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة اعتدى عليه بالضرب خلال مباراة فريقه مع النصر في دورى القسم الثاني.

قال الأدهم فى تصريحات تلفزيونية: "سعيد حمزة ضربني بالبوكس ، وعندما كلمته بعد الماتش مردش عليا بقوله من تواضع لله رفعه سابني ومشي" ، مضيفا أن "سعيد حمزة لم يكن موفقًا تمامًا فى هذا اللقاء.

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وأشار نجم الزمالك الأسبق أن سعيد حمزة قال لزميله بالفريق طارق سامي الدرجة الثانية «مقرفة»، وأقول له إذا لم يكن يعجبك دورى القسم الثانى فعليك التحكيم فى الدورى الممتاز فقط".

ونفى الأدهم أن يكون لاعبو سيراميكا افتعلوا أزمات مع الحكم، خاصة وأن الفريق كان متقدمًا في النتيجة وبالتالى لا يوجد مبرر لحدوث أي أزمة من جانبهم.